سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-12-2023 خلال التعاملات المسائية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، نحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، بالبنك المركزي وفقًا للمعلن رسميًا على منصات البنوك الحكومية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تنشر «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-12-2023، في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 20-12-2023، في البنك الأهلي المصري إلى 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-12-2023، داخل بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023، بالبنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-12-2023، في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.