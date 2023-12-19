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ارتفاع سعر الذهب عالميا مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

كتب:

وليد عبد السلام
09:14 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الذهب

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب العالمي، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد توفر المزيد من الوضوح بشأن مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لـ«CNBC».

أسعار الذهب العالمي

وارتفع سعر الذهب العالمي في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 2040.14 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضًا 0.7% إلى 2054.30 دولار.

تراجع مؤشر الدولار 0.4%

وتلقى الذهب الدعم من تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.4%، في حين تحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوياتها منذ يوليو الماضي.

ويؤدي انخفاض عوائد السندات وأسعار الفائدة الأمريكية إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة وفقًا لـ CNBC.

خفض أسعار الفائدة

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأسبوع الماضي، إن السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن تتم من خلال سياسة نقدية متشددة، مع وضع النقاش حول تخفيضات تكاليف الاقتراض في الاعتبار.

وتتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة 70% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في مارس 2024، وفقًا لأداة CME FedWatch.

البيانات الاقتصادية الأمريكية

وتتطلع الأسواق إلى عدد كبير من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر المقرر صدوره يوم الجمعة، الذي يعتبر المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي.

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بقلم وليد عبد السلام