الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 18-12-2023 في منتصف التعاملات

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 18-12-2023 في البنوك نحو 30.90 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفق المعلن على شاشات البنوك والمنصات الرسمية الخاصة بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

«الوطن» ترصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18-12-2023 في منتصف التعاملات والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدولار اليوم الاثنين 18-12-2023 في منتصف التعاملات داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- كما يسجل سعر الدولار في منتصف التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراء أما سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه بيعا و30.90 جنيه شراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- أما سعر الدولار اليوم، داخل بنك الإسكندرية يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.