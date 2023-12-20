سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-12-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم 20-12-2023 استقرارًا في بداية التعاملات داخل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، ليسجل سعر الدولار في بداية التعاملات داخل البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار اليوم

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم 20-12-2023، في البنوك المصرية، كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023، داخل البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في بداية اليوم الأربعاء 20-12-2023، في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه بيعًا و30.75 جنيه للشراء، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023، داخل بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

فيما بلغ سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023، بالبنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء أما سعر البيع فسجل 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-12-2023، في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.