أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-12-2023، منذ ختام تعاملات أمس الاثنين، ويبلغ متوسط سعر الدولار اليوم 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأوضح الموقع، أن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في البنوك المصرية يسجل 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما يبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء، داخل بنك الإسكندرية 30.85 جنيه شراءً، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وعن سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، يسجل اليوم 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبالنسبة لسعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل بنك القاهرة، وصل إلى 30.85 جنيه شراءً و 30.95 جنيه بيعاً.