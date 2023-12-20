منصة الجونة تعلن قائمة الجوائز.. فيلم فلسطيني يفوز بأحسن مشروع في مرحلة التطوير

قبل يوم واحد من ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، أعلنت منصة الجونة قائمة جوائز «منطلق الجونة» للعام الحالي، التي يبلغ مجموعها 365 ألف دولار أمريكي.

جاءت البداية بمنح شهادة منصة الجونة السينمائي، وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار، لأحسن مشروع في مرحلة التطوير لفيلم «سرقة النار» من إخراج عامر الشوملي، وهو فيلم فلسطيني كندي فرنسي، كما حصل على جائزة أخرى بقيمة 10 آلاف دولا أمريكي، مقدمة من إحدى شركات الإنتاج.

فيلم «لم تكن وحيدة» للمخرج حسين الأسدي، حصل على شهادة المنصة وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي لأحسن فيلم في مراحل ما بعد الإنتاج، كما حصل الفيلم على 5 آلاف دولار أمريكي، كجائزة مالية لمشروع في مراحل ما بعد الإنتاج.

10 آلاف دولار أمريكي جرى منحها لصالح فيلم «تونس – جربة»، من إخراج أمل جيلاتي، ونفس القيمة المالية ذهبت لصالح فيلم «يمَى» للمخرجة هند بو جمعة، كما حصل الفيلم على 5 آلاف دولار أمريكي، كجائزة مالية لمشروع في مرحلة التطوير.

«سينرجي فيلمز» قدمت 10 آلاف دولار أمريكي لصالح فيلم «كروكودوبلس» للمخرج عمر منجونة، وحصل الفيلم أيضا على 5 آلاف دولار أمريكي، كما حصل فيلم «حكاية ريشة وسمكة» للمخرج أحمد الهواري والمنتجة هالة لطفي، على 10 آلاف دولار أمريكي.

10 آلاف دولار أمريكي قُدمت لفيلم مصري من السفارة الفرنسية في القاهرة، لصالح فيلم «اختيارات آلبير الأربعة»، وهو من إخراج وإنتاج هالة جلال، كما حصل الفيلم على 10 آلاف دولار أخرى وهي قيمة خدمات معدات تصوير.

الهيئة الملكية الأردنية منحت 5 آلاف دولار أمريكي لـ«ذي بيتش بويز» للمخرجة ديما الحر، كما حصل فيلم «آسا سمكة في حوض» للمخرجة داليا نمليش، على جائزة بقيمة 5 آلاف دولار أمريكي.

فيلم «بيت بيروت» للمخرج جورج بيتر بربري، حصل على 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات معدات تصوير، كما قُدمت 10 آلاف دولار أمريكي، قيمة خدمات ما بعد إنتاج لمشروع فيلم وثائقي يمني، وقدمت أيضا نفس القيمة المالية كقيمة خدمات ما بعد إنتاج، لصالح فيلم «تونس – جربة».

وقُدم 50 ألف دولار أمريكي قيمة توزيع فيلم، لصالح «بنت الريح» للمخرجة مفيدة فضيلة، كما قدمت نفس الجائزة لصالح فيلم «أشباح الحوت» للمخرج أحمد محمود.

30 ألف دولار أمريكي، قيمة توزيع فيلم، مُنحت لـ«دخل الربيع يضحك» للمخرجة نهى عادل، كما حصل الفيلم على 5 آلاف دولار جائزة مالية.

5 آلاف دولار أمريكي، حصل عليها فيلم «أرض البنات»، من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، كما حصل فيلم «أشباح الحوت»، على 5 آلاف دولار قيمة خدمات تطوير سيناريو.

وقُدمت 5 آلاف دولار قيمة خدمات مونتاج، لصالح فيلم «سرقة النار» للمخرج عامر الشوملي، كما ذهبت 5 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات تصحيح ألوان لفيلم «معلق»، من إخراج ميريام الحاج.

وقُدمت 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات كاملة، لصالح فيلم «حكاية ريشة وسمكة» للمخرج أحمد الهواري، كما ذهبت 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات كاملة لفيلم «الرجل الأخير» للمخرج محمد صلاح.

10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج، لفيلم «اختيارات آلبير الأربعة»، وقُدمت أيضا 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج لفيلم «الرجل الأخير».

فيما كانت آخر الجوائز، دعوة لحضور معمل روتردام للأفلام، من مركز السينما العربية، وحصل عليها فيلم «كروكودوبلس» للمخرج عمر منجونة.