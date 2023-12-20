لجنة المصالحات بالأزهر تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقاهرة

نجحت لجنة المصالحات بمنطقة وعظ القاهرة في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين، جاءت نتيجة خلاف ومشاجرة نتج عنها إصابات بين العائلتين، وقامت اللجنة بالتواصل مع أطراف الخصومة وعقدت جلسات متعددة، إذ عُقدت جلسة الصلح اليوم بحضور الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع.

وعقدت اللجنة لقاء الصلح اليوم، بمقر الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، وقد شهدت الجلسة مجموعة من النقاشات والتذكير بقيم التسامح والتراحم بين الجانبين للتوفيق بينهما ونزع أي مشاعر للكراهية يمكن استغلالها من أي طرف من الأطراف.

ويضم مجمع البحوث الإسلامية لجانا للمصالحات تنتشر في جميع المحافظات وتمارس عملها بالتعاون مع بعض مؤسسات الدولة لنشر السلم المجتمعي بين الجميع.