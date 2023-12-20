الجامع الأزهر ينظم ندوة عن «أهمية الدعم النفسي للأبناء» السبت المقبل

يعقد الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل رابع حلقات موسمه التاسع من برامجه الموجهة للمرأة، والذي يأتي تحت عنوان «دور التربية الإيمانية في تحصين الأبناء من الانحرافات السلوكية»، وذلك برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري.

وتأتي رابع حلقات الموسم التاسع، تحت عنوان: «أهمية الدعم النفسي للأبناء»، ويحاضر فيها كلٌّ من منال الخولي، أستاذ علم النفس وعميد كلية التربية للبنات جامعة الأزهر، وهبة عوف عبدالرحمن، أستاذ مساعد بقسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، وتدير الحوار حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

البرامج موجهة للمرأة والأسرة

وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، إنَّ البرامج موجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر ، تناقش القضايا التي تهم المرأة، خاصة وان هذه الندوة هي رابع ندوات الموسم التاسع ضمن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة.

وأضاف أنَّ الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكمله، ولكن يجب على الراغبين في التسجيل أن يتقدموا قبل موعد أول محاضرة، وللتسجيل اضغط هنا.