جامعة المنوفية تكرم الطلاب الحاصلين على ميداليات في المسابقات الرياضية

انطلق، مساء اليوم، اجتماع مجلس جامعة المنوفية الشهري، بعمداء الكليات «أون لاين»، واستهل الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة، بتقديم التهنئة باسمه وباسم أعضاء مجلس الجامعة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه الساحق فى انتخابات الرئاسة، معربا عن خالص أمنياته بدوام التوفيق لاستكمال مسيرة التقدم التى بدأها منذ توليه رئاسة مصر ومثمنا جهوده المخلصة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة ووضع مصر فى مكانتها اللائقة على خريطة العام.

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة المنوفية الشهري

وبدأ رئيس الجامعة اللقاء بتوجيه التهنئة للطلاب الفائزين بالمراكز الأولي في مسابقة اختيار الطالب والطالبة المثالين التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والتي أسفرت عن فوز الطالب عبد الرحمن حسين عمر كلية العلوم بالمركز الأول، والطالب حازم جمال شعبان كلية الصيدلة بالمركز الثانى، والطالب محمد محمود شعبان شطا كلية الطب بالمركز الثالث، وبالنسبة للطالبة المثالية جاءت فى المركز الأول الطالبة شهد محمد رمضان كلية العلوم، و المركز الثاني الطالبة هايدي صلاح أبو الفتوح كلية الطب، وفى المركز الثالث الطالبة رنا أحمد السيد الرفاعي كلية الحاسبات والمعلومات.

كما وجه التهنئة لطلاب الجامعة المشاركين في منافسات بارالمبياد الجامعات المصرية الذي عقد احتفالاً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار «نحن الحياة»، بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية وقد حصلت الجامعة على المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة كرة الهدف «طلبة» ويتكون الفريق من الطالب محمد السيد عبد السلام، الطالب عبد العزيز أشرف، الطالب محمد ياسر هنداوي، الطالب ناجي أحمد كلية الإعلام، والمركز الأول والميدالية الذهبية في دفع الجلة، كف بصري الطالبة روضة محمد بسيوني كلية الآداب، والمركز الأول والميدالية الذهبية في رمي الرمح كف بصري الطالب زياد أشرف أبو الفتوح كلية الزراعة، والمركز الثاني والميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال ميزان 49 كجم الطالب أحمد طلعت عبد المعطي كلية الإعلام، والمركز الثاني والميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال ميزان 55 كجم الطالب محمود عبد الحليم عبد الرازق كلية التجارة دراسات عليا.

رئيس الجامعة يحيي الأبطال الرياضيين

وتم توجيه التهنئة لطالبات فريق الجامعة المشارك في أولمبياد الفتاة الجامعية الذي أقيم بمدينة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وقد حصلت الجامعة على المركز الأول في الكاراتيه للطالبة شروق أحمد حامد الحناوي، المركز الثالث في ألعاب القوى وثب طويل الطالبة سلمى شوقي محمد سليم.

كما تم توجيه التهنئة أيضا لطلاب جامعة المنوفية المشاركين في بطولة الجامعات المصرية الـ 51 لألعاب القوي لذوي الهمم الشهيد الرفاعي، والتي أقيمت بمقر الجامعة الأمريكية وحصدت الجامعة 19 ميدالية متنوعة، بينها 4 ذهبية، 6 فضية، 9 برونزية.

وأشاد رئيس الجامعة المنوفية، بالمشاركة المتميزة لأبناء الجامعة من جميع قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فى الانتخابات الرئاسية، والتوافد إلى لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، مستعرضا ماقامت به الجامعة من فعاليات للمشاركة فى هذا الحدث الديمقراطى الوطنى الهام إنطلاقا من دور الجامعة تجاه الوطن والمجتمع، متمنيا كل التقدم والرخاء والازدهار لمصر فى ظل قيادتها السياسية الحكيمة القوية.

وأكد رئيس الجامعة، فى ختام اللقاء على أهمية الاستعداد التام لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع الكليات، والمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات والكنترولات وتطبيق جميع الضوابط العامة والانتهاء من قوائم المراقبين والملاحظين وتوزيعهم على اللجان، موجها بأهمية التنسيق بين الكليات خاصة فى المجمع النظرى لمنع حدوث تكدس، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.