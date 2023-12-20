الكشف على 300 حالة في قافلة لعلاج الأسنان بالأربعين بأسيوط

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، تنظيم قافلة طبية لعلاج الأسنان بمركز طب مبارك بالأربعين التابع للإدارة الصحية غرب أسيوط في إطار الحملة القومية 100 يوم صحة واستمرارًا لتفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين مديرية الشؤون الصحية وكلية طب الأسنان جامعة أسيوط لتقديم خدمات الكشف وعلاج اللثة والجراحات البسيطة من خلال عيادة الاسنان.

التثقيف الصحي

وقدم فريق التثقيف الصحي بإدارة غرب أسيوط تحت إشراف الدكتورة ماريت محسن مدير إدارة غرب أسيوط الصحية، توعية بأمراض الفم والأسنان وكيفية الحفاظ على صحة الفم والأسنان للأطفال والكبار وفقرات متعددة عن التغذية الصحية والسليمة وألعاب ومسابقات ترفيهية تعلىمية للأطفال وعروض تقديمية عن صحة الفم والأسنان مع توزيع هدايا عينية للأطفال.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتورة أمل كمال مدير إدارة طب الأسنان بالمديرية والدكتور أحمد مصطفى مساعد مدير الإدارة للشؤون الوقائية بأسيوط، والدكتورة ماريت محسن مديرة الإدارة الصحية غرب اسيوط والدكتور أحمد فؤاد تفتيش الاسنان بالإدارة و الدكتور خالد نبيل مدير مركز طبي مبارك ومشاركة نخبة متميزة من أساتذة الطب بجامعة أسيوط أستاذ دكتور صفاء مرزوق تهامي عميد كلية طب الأسنان وأستاذ دكتور هبة الله جمال الدين راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد ناهض عطية مدير مستشفى طب الأسنان.

صرف الأدوية

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بالقافلة بلغت 300 حالة تضمنت خلع للأطفال والكبار، وتنظيف، وحشو عادي، وحشو عصب، كما تم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى الكلية لاستكمال العلاج، إلى جانب قيام القافلة بصرف أدوية مضادات الالتهابات والمسكنات وفرش ومعجون أسنان على الأطفال والبالغين بالمجان.

من جانبها أشارت دكتورة صفاء مرزوق تهامي عميد كلية طب الأسنان حرص جامعة اسيوط على المشاركة الفعالة والإيجابية مع القطاع الصحي بالمحافظة، ومبادرة حياة كريمة التي أطلقتها القيادة السياسية، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرة إلى قيام الجامعة بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة قدمت خدمات علاجية ومجتمعية لآلاف المواطنين انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين.

من جانبها قالت الدكتورة ماريت محسن مدير الإدارة الصحية غرب أسيوط، إن القافلة شهدت حملات التوعية بنظافة الأسنان، وتوفير خدمات طبية متميزة للأسر الأولى بالرعاية باعتبار أن صحة المواطن المصري أمن قومي.