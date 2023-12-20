«محامين المنيا» تنظم دورة في الذكاء الاصطناعي والطب الشرعي الأحد المقبل

تنظم لجنة الشباب بنقابة محامين بندر المنيا، يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر الجاري، دورة في الذكاء الاصطناعي والجريمة الإلكترونية والطب الشرعي.

وتُعقد الدورة بقاعة مكتبة مصر العامة بمدينة المنيا كورنيش النيل، الساعة الواحدة ظهراً، تحت رعاية النقيب عبد الحليم علام، نقيب محامين مصر، وإشراف محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، وعمرو شادي صابر نقيب محامين بندر المنيا، ومحمد شادي نقيب شباب محامين المنيا.

الذكاء الاصطناعي والجرائم الالكترونية

وتتضمن الدورة محاضرتين، الأولى في الذكاء الاصطناعي والجرائم الالكترونية، يحاضر فيها الدكتور محمد حمزة، والثانية في الطب الشرعي، يحاضر فيها الدكتور محسن باتع، ويمنح الحاضرون شهادة إتمام الدورة.

مواكبة التطورات التكنولوجية في القانون

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص نقابة المحامين على تطوير قدرات أعضائها، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال القانون، حيث يلقي المحاضرة الأولي الدكتور محمد حمزة أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، والمحاضر الثانية يلقيها الدكتور محسن باتع أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب جامعة القاهرة.