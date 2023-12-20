محافظ المنيا يلتقي وفد اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين

التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، وفد اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بالمنيا الذى ضم الكاتب الصحفي حجاج الحسيني رئيس اللجنة وعلا الحيني، وعبدالرحمن الداقوفي وكيلي اللجنة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

دور وسائل الإعلام في دعم الخطط التنموية

هنأ المحافظ، رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بالمنيا والوفد المرافق بالنجاح في انتخابات النقابة العامة ونيل ثقة الصحفيين، متمنيًا لهم خدمة ناجحة للوطن من خلال الكلمة الواعية و الإيجابية والبناءة، مؤكدا أن وسائل الإعلام تتمتع بدور هام وفعال في بناء الدولة ودعم الخطط التنموية الشاملة في كافة القطاعات، مما يعكس المسؤولية الكبيرة الملقاة على جميع العاملين في الحقل الإعلامي.

تسليط الضوء على الإنجازات والمشروعات القومية

وأضاف المحافظ، أن للصحافة دورا هاما في طرح ومناقشة كافة القضايا التي تهم حياة المواطنين ونقل صورة حقيقية عن واقع المجتمع، مطالباً بتسليط الضوء على الإنجازات والمشروعات القومية المتحققة والتي تهدف إلى تنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.

من جانبه، أكد حجاج الحسيني، أن النقابة تقوم بتفعيل دورها كاملاً فيما يتعلق بأخلاقيات العمل الصحفي والتصدي لأي تجاوز، ومحاسبة المخطئ بما يحقق المصلحة العامة للصحفيين ومؤسسات الدولة.

كما تناول اللقاء مناقشة موضوعات تتعلق بأمانة الكلمة ودور الصحفي ومسئوليته كون الصحافة والإعلام شركاء أساسيين في صياغة رسالة مؤسسات الدولة.