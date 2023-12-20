غضب بين وزراء نتنياهو بسبب اكتشاف نفق للفصائل في غزة.. ما القصة؟

خلال الـ75 يومًا الماضية، شنت دولة الاحتلال حربا شرسة على قطاع غزة، أسفر عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، بحجة القضاء على الفصائل الفلسطينية، لكن يبدو أن هذا الهدف لم يتحقق، فبعد الإعلان عن اكتشاف نفق للفصائل في غزة طوله 4 كم، تسبب هذا في أزمة بين وزراء حكومة، وقد اشتد الأمر خلال اجتماع مجلس الوزراء.. فما القصة؟

جدل في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي؟

أوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن مشادة شديدة وقعت بين رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، وعدد من الوزراء الذين اتهموه بأنه «نائم.. هل يمكن أن نفاجأ بحادث آخر؟».

وبدأ الشجار بسؤال الوزير دودوي أمسالم، الذي سأل رئيس الأركان «كيف تفاجأنا بوجود نفق إرهابي في مكان قريب للغاية».

فيما قالت الوزيرة ميري ريجيف «ما هي الفرحة والإعلان الكبير عن اكتشاف نفق للفصائل الفلسطينية؟ نفق للفصائل؟ متى تم بناؤه؟ هل كنا نائمين؟ هل يمكن أن نجد أنفسنا أمام فيلم آخر مثل هذا؟

وبحسب وصف الصحيفة العبرية، فإن رئيس الأركان لم يعجبه نبرة ريجيف لذلك رد قائلا: «لم أنم.. لم أتفاجأ.. ولا حاجة لقول مثل هذه الأقاويل».

وحاول البعض تهدئة الحوار بين رئيس الأركان والوزراء الغاضبين، بأن الأمر ليس اتهاما لأحد وإنما هي محاولة للفهم.

اكتشاف نفق للفصائل في غزة طوله 4 كم

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد أعلن جيش الاحتلال الاثنين الماضي، اكتشاف أكبر نفق للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وهو يمتد على بعد 4 كيلو مترات وعلى عمق 50 مترا تحت الأرض، وتم الكشف عن أنه مجهز بكل شيء، من الكهرباء إلى أنظمة التهوية والاتصالات.

والكارثة الحقيقية هي أن هذا النفق قريب بشكل كبير جدا من نقاط العبور الرئيسية بين إسرائيل وغزة وتحديدًا على بعد 400 متر فقط من معبر إيريس الحدودي والذي كان موقعًا رئيسيًا خلال عملية طوفان الأقصى التي قامت بها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي.

«وصلتم متأخرين» رد الفصائل الفلسطينية على اكتشاف جيش الاحتلال

وبعد الإعلان عن اكتشاف النفق بيوم واحد، قامت الفصائل الفلسطينية بنشر مقطع فيديو قصير بعنوان «وصلتم متأخرين» باللغة العربية والإنجليزية والعبرية، إذ كشفوا أن هذا النفق كانت مهمته فقط إيصال المقاومة في السابع من أكتوبر إلى معبر ايريس.

كتائب #القسام تنشر فيديو بعنوان "وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت" pic.twitter.com/7tFTtkyjAB — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 18, 2023

وعرض الفيديو بعض مشاهد المقاومة خلال خروجهم من النفق والقبض على عدد من الإسرائيليين الذين كانوا يقيمون مهرجان الطبيعة في غلاف قطاع غزة.