تفاصيل تفعيل مبادرة «سفراء الحوكمة» في جامعة بورسعيد.. برامج تدريبية

شاركت جامعة بورسعيد، كأول الجامعات المصرية، في تفعيل مبادرة «سفراء الحوكمة»، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

كان الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد استقبل اليوم ممثلي المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وهم الدكتور عمرو نبيل رئيس قطاع الحوكمة المؤسسية، والدكتور محمد حبيب نائب رئيس قطاع الحوكمة المؤسسية في إطار تفعيل مبادرة سفراء الحوكمة بجامعة بورسعيد، وذلك في حضور الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة يوسف سليمان منسق لجنة التنمية المستدامة بالجامعة، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة بورسعيد والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

برنامج تدريبي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس

أكد رئيس جامعة بورسعيد على أهمية بروتوكول التعاون بين الجامعة والمعهد، والذي أثمر عن أكثر من برنامج تدريبي لمختلف منتسبي الجامعة من الطلاب و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الاداري.

تصنيفات التنمية المستدامة

ومن جانبها، أشارت الدكتورة راوية رزق إلى اهتمام الجامعة بالتنمية المستدامة والحوكمة، وما حققته الجامعة من تميز في تصنيفات التنمية المستدامة الدولية المختلفة.

وبدأت المبادرة باليوم التدريبي الأول، والذي قدمه الدكتور عمرو نبيل، والذي تناول تعريف ومباديء وأساسيات حوكمة المؤسسات.

وأشارت الدكتورة هبة يوسف سليمان أن مبادرة سفراء الحوكمة والتي بدأت اليوم بالجزء التدريبي التعريفي الأول، وستستكمل بتدريبات قادمة أكثر تخصصا في المرحلة القادمة بعد التنسيق مع المعهد.

وحضر المبادرة عددا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وأعضاء الجهاز الاداري والطلاب وطلاب الدراسات العليا، وعدد من خريجي الجامعة من العاملين في المؤسسات والهيئات المختلفة بمحافظة بورسعيد.