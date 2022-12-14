بيومي فؤاد يُشارك بـ3 أفلام في موسم رأس السنة.. منها «التجربة المكسيكية»

يعيش الفنان بيومي فؤاد، حالة من النشاط الفني حاليًا، لا سيما على مستوى السينما، إذ يُشارك بـ3 أفلام دفعة واحدة في موسم أفلام رأس السنة، الذي سينطلق نهاية الشهر الجاري.

ويأتي ذلك، بجانب مواصلة بيومي فؤاد لتصوير أفلام سينمائية جديدة، لعل أبرزها «التجربة المكسيكية»، حيث يتبقى له يومان فقط وينتهي منه كاملًا، استعدادًا لطرحه بالسينمات.

وترصد «الوطن» الأعمال التي يُشارك بها بيومي فؤاد في موسم أفلام رأس السنة، وهي كالتالي:

- شلبي

ويُعد فيلم «شلبي» أول الأفلام التي ستُطرح لـ بيومي فؤاد في موسم أفلام رأس السنة، إذ سيُعرض في دور العرض اعتبارًا من يوم 4 يناير المقبل، والعمل من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، روبي، نانسي صلاح، محمد رضوان.

يجسد كريم خلال أحداث الفيلم دور شاب يعمل في الملاهي، ويحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، وبمساعدة مجموعة من أصدقائه وجيرانه يحاول التحضير للعرض، ويتخلل الأحداث العديد من المواقف الكوميدية.

- اتنين للإيجار

ويُطرح فيلم «اتنين للإيجار» في دور العرض، اعتبارًا من يوم 25 يناير الجاري، وهو من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم رانيا يوسف، وناهد السباعي، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وميريهان حسين، وإيمان السيد.

وتدورأحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول رحلة للثنائي بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وخلالها يقابلون عدد من الشخصيات الذين يظهرون كضيوف شرف.

- مغامرات كوكو

ويُشارك بيومي فؤاد، في فيلم «مغامرات كوكو»، حيث سيُطرح اعتبارًا من يوم 4 فبراير المُقبل، ويُشارك في بطولته كل من خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد أسامة «أوس أوس»، نانسي صلاح، مدير تصوير محمد عزمي، إشراف عام هشام رضا وإسلام مارو، منتج فني مجدي نور، إنتاج ميكرز للإنتاج السينمائي للمنتج عمرو طنطاوي، سيناريو وحوار إيهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.