محلل سياسي فلسطيني: الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقا على استمرار الحرب

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الموقف الأمريكي لم يتغير منذ بداية العدوان على قطاع غزة، فالولايات المتحدة لا تؤيد وقف إطلاق النار إنما فقط مجرد مجموعة من الهدن الإنسانية.

الولايات المتحدة تدعم قوات الاحتلال رغم وجود خلافات بين الطرفين

وأضاف «مطاوع» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على شاشة «dmc»، أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي مؤخرا كذلك جاء بعدها عدد من التصريحات التي تؤكد استمرار الحرب، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تدعم قوات الاحتلال لكن هناك ثمة خلاف بين الطرفين.

نقاط الخلاف بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل

وأردف، أنه من بين نقاط الخلاف استمرار وتيرة الحرب بالصورة الحالية، إضافة إلى أعداد الشاحنات التي تسمح إسرائيل بدخولها، كاشفا أن استمرار الحرب هو أمر متفق عليه بين الإدارة الأمريكية وقوات الاحتلال.