استمرار سقوط الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة

استمر سقوط شهداء فلسطينيين برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، في إطار عملية «السيوف الحديدية»، التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين، ردا على «طوفان الأقصى» منذ 7 أكتوبر الماضي.

واستشهد 4 فلسطينيين، بينهم طفل وشقيقان، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقل جنود الاحتلال، 4 فلسطينيين آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي،البوابة الحديدية المقامة على طريق «رام الله نابلس» الرئيس قرب مخيم الجلزون، كما نصبت حاجزين عسكريين عند دوار «مستوطنة حلميش» شمال غرب رام الله، وآخر عند مدخل عطارة.

بدورها، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا يدعى أحمد عايش عوض من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب طفل فلسطيني «13 عاما»، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة جيوس شرق قلقيلية.

ارتفاع حصيلة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين إلى 4575 معتقلا

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت القوات الإسرائيلية، 34 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية المحتلة، بينهم 3 نساء، وأسير محرر يدعى وديع عباس أبو جمعة، لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 4 آلاف و575 فلسطينيا.

وواصلت قوات الاحتلال، سياسة هدم منازل الفلسطينيين، وهدم جنود الاحتلال، منزلا قيد الإنشاء، وشبكة كهرباء بطول كيلو مترين، في بلدة مجدل بني فاضل جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية، قرية شقبا غرب رام الله.

وهاجم مستوطنون من «عطيرت»، اليوم، مركبات الفلسطينيين قرب دوار مدينة روابي شمال رام الله، كما أطلق أحدهم النار صوب السيارات، فيما رشق آخرون المركبات بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد منها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وفي وقت سابق من اليوم، استشهدت صحفية فلسطينية تدعى حنين علي القشطان، ‎مع أفراد من عائلتها، في قصف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 93 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفجر اليوم، استمر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات من الفلسطينيين، أكثرهم من الأطفال والنساء، وقالت مصادر صحية، إن أكثر من 100 شهيدا ارتقوا في مجازر الاحتلال في جباليا، ومثلهم تحت الأنقاض، إلى جانب 20 مصابا على الأقل.

وكانت منظمة حقوقية، قالت في وقت سابق، في بيان، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة، ما يشكل جريمة حرب.

قوات الاحتلال تواصل محاصرة تجمع لمدارس تؤوي نازحين بغزة

وقصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مبنى الجراحات التخصصي في «مجمع الشفاء الطبي» بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 26 من النازحين، فيما تواصل تعرض مدخل المجمع لإطلاق نار متواصل. وفي حي الرمال، استمرت قوات الاحتلال في محاصرة تجمع لمدارس تؤوي عددا كبيرا من النازحين.