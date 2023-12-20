براد بيت يحتفل بعيد ميلاده الستين مع حبيبته إينيس دي رامون

احتفل الفنان العالمي براد بيت، اليوم، بعيد ميلاده الـ60، في حفل أقيم في أحد المطاعم الشهيرة بلوس أنجلوس، بصحبة حبيبته الجديد، «إينيس دي رامون»، والتي ارتبط بها بعد انفصاله عن أنجلينا جول، وذلك بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين.

وحسب مصادر لمجلة PEOPLE الأمريكية، أن الحضور قدموا لبيت هدايا عبارة عن قطع فنية، ثم استطاع المجلة أخذ صور لهما وهما خارج المطعم، ومعهما بعض الهدايا التي تلقوها من الأصدقاء، حيث شوهد براد بيت خارج المطعم، وهو يرتدي بنطالًا أسود وقميص ذهبي، وحملت صديقته بالونا أصفر اللون، وارتدت فستانا باللون الكريمي، نسقته مع وشاح طويل مطابق وجوارب سوداء.

ويستمتع بيت حاليًا ببعض الراحة قبل العودة إلى العمل لفيلمه الذي يتحدث عن سباقات الفورمولا 1 بالاشتراك مع شركة أبل ستوديو، وذكرت المجلة أنه سيعود لاستئناف العمل يوم الاثنين القادم داخل حلبات السباق.