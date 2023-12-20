اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. انفراجة في «أزمة السكر» وضخ 245 ألف طن بالأسواق

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

قمع وتعذيب وتجويع لآلاف الأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

التهمة «فلسطينى»

3 أشقاء أسرى من بيت لحم: بيقلّعوهم هدومهم ويتركوا الكلاب تنهش لحومهم.. و«أم ثائر» ودَّعت زوجها أكثر من مرة بلا سبب

10 سنوات لـ«الأشقاء الستة» داخل المعتقلات.. و«أم إسماعيل»: أبكى فى انتظار معرفة أى أخبار عن أولادى

مصر تبذل جهوداً مكثفة لدعم ملف الأسرى.. وتسعى لدفع عملية السلام والتوسط المستمر للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة فى إطار مبدأ حل الدولتين

أمير الكويت الـ17

الشيخ مشعل يؤدى اليمين أمام مجلس الأمة: «تسلمت الحكم تكليفاً لا تشريفاً»

أعاهد الشعب أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحافظ على التزاماته الإقليمية والدولية

الحكومة: انفراجة فى «أزمة السكر».. وضخ 245 ألف طن فى الأسواق.. وزيادة إنتاجه مع بدء موسم «القصب»

توقيع الاتفاقيات النهائية للاكتتاب على 7 فنادق.. و«مدبولى»: حققنا 5.6 مليار دولار خلال التخارج من 14 شركة

رئيس «حماة الوطن»:

«السيسى» فاز بثقة الشعب من أجل استكمال التنمية

الإقبال الكبير على الانتخابات برهان على وعى المصريين

إنجازات الرئيس فى 10 سنوات تفوق ما تحقق منذ الخمسينات

تمكين الشباب تم بقطاعات الدولة بأرقام غير مسبوقة

«الوطنية للتدريب» تبدأ إعداد الدفعة الثانية من برنامج «المرأة تقود بالمحافظات»

الدورة الحالية تضم 350 سيدة من «القاهرة والجيزة والقليوبية»

وزير الإسكان: مضاعفة العمران إلى 14% من مساحة مصر

«السعيد والونش وفتوح» ضمن قائمة منتخب مصر المبدئية لأمم أفريقيا

الصفحة الثانية

تعذيب وتجويع لآلاف الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

التهمة «فلسطينى»

«تل أبيب» تنتقم منذ «7 أكتوبر».. والاعتقالات تتزايد

«شريتح»: الاحتلال يسعى للانتقام من الفلسطينيين بالعقاب الجماعى.. و«الحرازين»: اتباع سياسة الإهمال الطبى يعرضهم للوفاة

قوانين إسرائيلية «لا إنسانية» لقهر الأسرى

«أبوسمرة»: العديد من المناضلين تم الحكم عليهم آلاف السنين بالسجن الفعلى

«مطاوع»: القوانين تهدف إلى التأثير فى وعى الفلسطينيين بعدم جدوى المقاومة

مدير «نادى الأسير»: الاحتلال يتنكر لكل القوانين الدولية فى تعاملاته مع الأسرى

عبدالله الزغارى: الاعتقال الإدارى طال أكثر من 100 ألف مواطن فلسطينى منذ انتفاضة الأقصى

الصفحة الثالثة

3 أشقاء من بيت لحم: بيقلّعوهم ويتركوا الكلاب تنهش لحومهم

10 سنوات لـ«6 إخوة» داخل المعتقلات.. «أخذوهم كلهم»

«أم إسماعيل»: أبكى كل يوم فى انتظار أى أخبار عن أولادى.. وقراءة القرآن الكريم ملاذى الوحيد

«أم ثائر» ودّعت زوجها أكثر من مرة بلا سبب: الاحتلال اعتقله وشقيقيه إدارياً

قيادى بحركة فتح: «الإضراب عن الطعام» سلاحنا لتحقيق بعض المصالح

مصر تبذل جهوداً مكثفة لدعم ملف الأسرى

«القاهرة» تسعى لدفع عملية السلام والتوسط المستمر للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة فى إطار مبدأ حل الدولتين.. و«البرديسى»: الدعم المصرى للقضية يشمل كل التفصيلات

متحدث «الصليب الأحمر»: إسرائيل علَّقت زيارات اللجنة الدولية لأماكن الاحتجاز

ندى ضياء: الوضع فى غزة يقترب بسرعة من كارثة إنسانية.. ونراقب معاملة المحتجَزين وظروف احتجازهم

الصفحة الرابعة

أمير الكويت الـ17 يؤدى اليمين الدستورية

الشيخ مشعل أمام مجلس الأمة: الأمير الراحل ترك سيرة عطرة وقدم إنجازات كبيرة للبلاد.. وتسلمت الحكم تكليفاً لا تشريفاً وأعاهد الشعب الكويتى بأن أكون مخلصاً للوطن ولكم.. والحفاظ على التزامات البلاد الإقليمية والدولية ومحاربة الفساد والإرهاب

توقف خدمات الإنترنت بسبب تجريف آليات الاحتلال للمولدات فى خان يونس وقصف خط الفايبر الرئيسى

76 يوماً من العدوان الإسرائيلى على «غزة».. قتل وتجويع وقطع اتصالات

ارتفاع أعداد الشهداء فى القطاع والضفة الغربية إلى20 ألفاً.. والمصابون والجرحى 52 ألفاً غالبيتهم من النساء والأطفال

أقنعت أسرهم بقدرتهم على الحياة الطبيعية

«فاطمة» تنشئ مركزاً لعلاج ذوى الهمم بالمجان: «عايزين نساعدهم»

«عوالم نجيب»

الصفحة الخامسة

الفريق جلال الهريدى: «السيسى» فاز بثقة الشعب لولاية جديدة من أجل استكمال مسيرة التنمية والإنجازات

رئيس «حماة الوطن»: الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية برهان على وعى الشعب وإدراكه أهمية المرحلة

المشروعات التى تحققت منذ الخمسينات لا تعادل 20% من إنجازات الرئيس فى 10 سنوات.. وتمكين الشباب تم فى كل قطاعات الدولة بأرقام غير مسبوقة.. والمرأة تقلدت المناصب القيادية

«السيسى» عمل مع المشير طنطاوى عندما كان رئيساً لـ«هيئة العمليات» وجاءته رؤيا بأنه سيصبح وزيراً للدفاع وأبلغه بذلك وقد كان

أقول للشباب: استبشروا خيراً فى عهد «السيسى» لأنه رجل صادق ومحب لمصر ويعمل من أجلها فقط.. وللأحزاب: دعونا نتنافس من أجل مصلحة البلاد

مصر لم ولن تقبل مبدأ تهجير الشعب الفلسطينى إلى أراضيها أو إلى الأردن.. و«السيسى» يراعى الله فى كل قراراته وتصرفاته وحقق مشروعات وإنجازات غير مسبوقة فى الجودة ومعدل التنفيذ

الصفحة السادسة

من وقائع تجربة ملهمة بين عدوى النجاح ودعم الدولة!

الحماية.. والإهدار

الرئيس والرقى الحضارى والسياسى

الأمريكية التى أبكتها آيات القرآن

استقرار مصر والبُعد العربى

الصفحة السابعة

لغة الأرقام فى الانتخابات

حدث فى قصر الرئاسة

مقومات الإسلام (8)

أهلاً بمرشحى الرئاسة فى «مقر الحكم»

غزة ملكة جمال العالم ٢٠٢٣

الصفحة الثامنة