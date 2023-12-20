شروط مسابقة الأم المثالية 2024 في الشرقية

تنتظر العديد من الأمهات اللاتي لهن قصص كفاح وأبنائهن كل عام للحاق بفرصة التقديم بمسابقة الأم المثالية 2024 في محافظة الشرقية، ويرغب الأبناء في تكريم الأمهات اللاتي عانين وكافحن لأجلهن على مدار سنوات.

تستعرض بوابة «الوطن» الشروط اللازمة والأوراق المطلوبة للتقديم على مسابقة الأم المثالية 2024 بالشرقية، وانتهاء فترة التقديم والتي أعلنت عنها المديرية، على أن تمتد فترة التقديم مدة شهر من تاريخ البدء وفتح الباب أمام الراغبات.

أعلنت مديرية التضامن بالشرقية عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية 2024، تحت إشراف عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن بالشرقية، ويمكن للراغبات في التقديم التوجه لكل إدارة اجتماعية تابعة لها بتقديم الأوراق اللازمة خلال الفترة المقررة من قبل وزارة التضامن وحتى نهاية موعد التقديم المقرر 18 من شهر يناير القادم من العام 2024.

شروط وأوراق مسابقة الأم المثالية 2024

أوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية في بيان لها شروط التقديم بمسابقة الأم المثالية 2024، وذلك وفق ما حددته وزارة التضامن كالتالي:

أن تكون الأم المتقدمة لمسابقة الأم المثالية عمرها 50 سنة.

أن يكون عدد أبنائها 3، وممكن أن يكون عدد الأبناء 5 في المحافظات الحدودية.

أن يكون الأبناء من خريجي الجامعات أو ما زالوا قيد الدراسة في السنة النهائية بالجامعة، أو أن يكون أحد أبنائها مميز في مهنته إن لم يكن خريج جامعي، ويستثنى من الشروط الأبناء ذوي الإعاقات الذهنية.

أن تكون الأم المتقدمة للمسابقة لها قصة كفاح معروفة.

أن تكون الأم متعلمة أو تستطيع القراءة والكتابة على الأقل.

أوضحت مديرية التضامن بالشرقية للسيدات الأمهات الراغبات في التقدم لمسابقة الأم المثالية 2024 للاتي تكفل أطفال سواء رفقة أبنائها أو دونهم، أو أن تكن خالة، عمة، جدة أو زوجة أب أو سيدة لم يسبق لها الزواج شروط التقدم للمسابقة 2024 كالتالي:

أن يكون ابن هذه السيدة بالكفالة حاصلا على تعليم جامعي.

أن يكون الابن المكفول حصل على كافة الحقوق التي استحقها أبناء الأم الكافلة دون تفرقة بينه وبينهم.

أن يكون المكفول عاش حياة سوية وتمتع بحنان أمه الكافلة دون مساس بنفسيته.

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الأمهات اللاتي تفزن بجائزة الأم المثالية 2024 وهن اللاتي يقع عليهن الاختيار كالتالي:

أم مثالية لها قصة كفاح مع أبنائها سواء كفالة او أبنائها.

أم لأبناء من ذوي الهمم.

أم شهيد من القوات المسلحة او من أبناء الشرطة

أم كافلة لأحد الأبناء الأيتام أو كريم النسب.

أم أحد الأبناء الحاصلين على شهادة دكتوراة او ماجيستير أو دكتوراة أو بطولة من أبناء قادرون بإختلاف.

أم متطوعة في مؤسسة حياة كريمة.

أم حاصلة على مشروع تمكين اقتصادي.

تكريم الأم المثالية من رئيس الجمهورية

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية أن جائزة الأم الفائزة عبارة عن تكريم في حضور رئيس الجمهورية وكوكبة كبيرة من مسؤولي الدولة وشهادة تقدير وجائزة مالية.