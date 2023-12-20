بدء تشغيل محطتي صرف صحي في درنكة بتكلفة 148 مليون جنيه

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، وشون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الأربعاء، تشغيل محطتي رفع صرف صحي دير درنكة ودرنكة الجديدة، ضمن مشروع تجميع مياه الصرف الصحي، وسط استقبال كبير من الأهالى ورجال الدين وشباب وأطفال القرية، وذلك خلال زيارته للمحافظة اليوم لتفقد وتشغيل بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تمولها الوكالة بالمحافظة .

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

واستقبل المحافظ أهالي القرية ورجال الدين الإسلامى والمسيحي، وبمشاركة شباب وأطفال القرية والكشافة، والذين عبروا عن سعادتهم بتشغيل المشروع لخدمة أهالي القرية وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وقام المحافظ ومدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالضغط زر تشغيل محطة رفع صرف صحى دير درنكة ودرنكة الجديدة ضمن مشروع الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة ضمن مشروع الدعم الفني، للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA واستمع الى شرح من مدير المشروع لمراحل العمل بالمحطتين واهميتهما بالنسبة للقرية والقرى المجاورة وخدمة دير السيدة العذراء بدير درنكة وزوار الدير الذين يتجاوز عددهم 3 ملايين زائر سنوياً.

148 مليون جنيه تكلفة المشروعين

وأكد محافظ أسيوط، أهمية مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة، والذي تبلغ تكلفته 148 مليون جنيه ويحقق استفادة لـ11 ألف نسمة، فضلاً عن 3 مليون زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة بالدير ويضم 3 محطات رفع هي (محطة دير درنكة الفرعية - محطة رفع دير درنكة المدمجة - محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية) و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار و9 كيلو متر طولي خطوط الطرد و 3 آلاف وصلة منزلية.