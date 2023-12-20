تشغيل المعمل المركزي لمياه الشرب في حي شرق أسيوط بتكلفة 120 مليون جنيه

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وشون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، اليوم الأربعاء، تشغيل المعمل المركزي لمياه الشرب بحي شرق والذى يبلغ تكلفته الإجمالية 120 مليون جنيه، على هامش زيارته للمحافظة اليوم لتفقد بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تمولها الوكالة بالمحافظة.

تشغيل أقسام المعمل

وبدأ المحافظ ومدير الوكالة زيارتهم للمعمل المركزي لمياه الشرب المجاور لمحطة مياه الهلالي بحي شرق، بتفقد أعمال تشغيل أقسام المعمل الذي تم تنفيذه على مساحة 1200 متر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيهًا شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية في ضوء تنفيذ مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه «IWSSTA»، بهدف إجراء كافة التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقًا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب التي تقرها منظمات الصحة الدولية في قرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007 ليصبح المعمل المركزي معمل مرجعي على مستوى المحافظة ومحافظات الصعيد بإحتوائه على 3 معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية ومعمل الكيمياء غير العضوية «Inorganic Laborator، المعمل الميكروبيولوجي».

تنمية محافظات الصعيد

والتقى المحافظ ومدير الوكالة الامريكية العاملين بأقسام المعمل المركزى واستمع منهم إلى شرح لطبيعة العمل وأهمية كل قسم ودوره في تقديم الخدمات بإستخدام أحدث الأجهزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في إطار إستراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بها.