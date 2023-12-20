حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. احذروا من الشبورة والأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، ابتداء من الأربعاء 20 ديسمبر وحتى الجمعة 22 من الشهر ذاته، متوقعة أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الأربعاء 20 ديسمبر

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، وشبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، والتي قد تكون كثيفة أحيًانا على محافظات القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس الخميس 21 ديسمبر

توقع خبراء الأرصاد الجوية، وجود الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من الساعة 4 صباحًا وحتى 9 صباحًا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع تساقط للأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس الجمعة 22 ديسمبر

توقع خبراء الأرصاد الجوية، تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة الأربعاء 20 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 21 ديسمبر:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 22 ديسمبر:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.