لا تخلوا من الأمطار والرياح.. اعرف حالة الطقس خلال 6 أيام مقبلة

طقس متقلب، وظواهر جوية عديدة، تتكون من أمطار وشبورة ورياح، تسود مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، ومع الساعات الأخيرة من فصل الخريف، وأولى أيام فصل الشتاء.

ونقد لكم حالة الطقس في مصر خلال 6 أيام مقبلة، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، والتي من المتوقع أن تكون على النحو التالي:

الخميس 21 ديسمبر

- انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

- أمطار خفيفة على بعض المناطق ونشاط لحركة الرياح، بالإضافة إلى شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 22 ديسمبر

يوم الجمعة هو أول أيام فصل الشتاء وفقًا للحسابات الفلكية، وقد يسود فيه أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

السبت 23 ديسمبر

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأحد 24 ديسمبر

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الاثنين والثلاثاء 26 و26 ديسمبر

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.