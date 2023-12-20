حالة الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

شبورة مائية صباحًا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الشبورة المائية صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية وبخاصة على الطرق المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة ونشاط للرياح

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا، تساقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة، ونشاط للرياح المثيرة للرياح والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، تؤدي إلى تدهور في الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الخميس

درجات الحرارة في محافظة القاهرة.. الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في محافظة الجيزة: الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في القليوبية: الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في البحيرة: الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في الدقهلية: الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في الغربية: الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في الشرقية: الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في محافظة بورسعيد: الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة في محافظة الاسماعيلية: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في محافظة السويس: الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في محافظة مطروح: الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة في الغردقة: الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة في محافظة الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في محافظة بني سويف: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في محافظة المنيا: الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في محافظة أسيوط: الصغرى 9 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة سوهاج: الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة قنا: الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة في محافظة الأقصر: الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة في محافظة أسوان: الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة في محافظة الوادي الجديد: الصغرى 12 والعظمى 26