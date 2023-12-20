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مصور من المنيا يتنبأ بوفاته قبل رحيله بأيام.. «كتب بوست على فيسبوك»

كتب:

اسلام فهمي
09:02 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الشاب المتوفى محمود عطية

الشاب المتوفى محمود عطية

توفى الشاب محمود عطية، الملقب بـ«محمود زنجر»، والذي كان يعمل مصورًا، ويقيم في مدينة المنيا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وذلك بعد أيام قليلة من نشره منشورًا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتنبأ فيه بوفاته.

منشور على «فسبوك» قبل الوفاة

وجاء في المنشور الذي نشره «محمود» قبل وفاته في محافظة المنيا بأيام قليلة: «اترحموا عليا، فإن الموت قريب جدًا»، وتحققت تلك الكلمات بعد مرور ما يقرب من 15 يومًا.

وأكد أقارب وأصدقاء المتوفى لـ«الوطن»، أن الشاب المتوفى كان يعاني من مرض الكبد، لكنه كان يصارع المرض بشجاعة وصمود، وأشاروا إلى أنه كان شخصًا محبوبًا من قبل الجميع وعمل في مجال التصوير.

برقيات تعازي

وتوالت برقيات التعازي والنعي على منصات التواصل الاجتماعي للشاب، وأعرب أصدقاؤه عن صدمتهم، قائلين «إن محمود كان شخصية رائعة ومحبوبة للجميع، وكان يتمتع بأخلاق حميدة ويحظى بكل احترام وتقدير».

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