محافظ المنيا: إجراءات قانونية ضد السيارات المحملة بمواد بناء دون ترخيص

وافق محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي على ترخيص 16 سيارة ميكروباص بحمولة 14 راكبا، لخدمة أهالى مدينة المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد، ووضع إجراءات ضد السيارات المحملة بمواد بناء بدون ترخيص.

اجتماع المجلس التنفيذي بالمنيا

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والعميد وليد العاطون مدير إدارة المرور، ممثل مديرية الأمن، والمقدم محمد كريم ممثل المستشار العسكرى للمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات وممثلي الشركات والهيئات.

توفير سيارات لنقل السماد للمزارعين

وفي استجابة فورية لشكوى تأخر وصول السماد للمزارعين بمراكز جنوب المحافظة، وجه المحافظ خلال المجلس بتوفير سيارات من المحافظة لنقل السماد للمزارعين بالمراكز على الفور وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز ومسئولي الزراعة وحماية الأراضي، بالتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع المتعدين ومحاسبة أي مسئول يتقاعس عن أداء واجبه، وناقش المجلس وضع آليات لاتخاذ إجراءات رادعة حيال سائقى السيارات المحملة بمواد بناء بدون ترخيص وذلك للحد من البناء المخالف والسيطرة على عمليات البناء التي يتم إقامتها على الأراضي الزراعية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يجري تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة من أعمال المبادرة، مشيداً بالتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الاعمال، والتي ساهمت في ارتفاع معدلات الإنجاز للمشروعات التي يجري تنفيذها على أرض الواقع.