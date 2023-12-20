محافظ المنيا يبحث الاستعداد لامتحانات نصف العام واحتفالات عيد الميلاد

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خطة المحافظة لاستقبال احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، بمختلف القطاعات الخدمية، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء كل الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كل الخدمات للمواطنين.

الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

كما بحث المحافظ، استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي ستبدأ في يناير المقبل، موجهاً بالتنسيق الدائم بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الوحدات المحلية لإجراء أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بمحيط المدارس، وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والعميد وليد العاطون مدير إدارة المرور ممثل مديرية الأمن، والمقدم محمد كريم ممثل المستشار العسكرى للمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات.

المرور الدوري على الوحدات الصحية

وكلّف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمرور الدورى على الوحدات الصحية والتأكد من تواجد الأطباء وأطقم التمريض لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة والمرور الميدانى على مخرات السيول، ومتابعة مدى جاهزية وكفاءة كافة المعدات ورفع درجة الاستعداد، تحسباً لأي ظروف طارئة تنتج عن سوء حالة الطقس.

كما استعرض المحافظ جهود مديرية التموين فى الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ، مكلفاً وكيل وزارة التموين باستمرار التنسيق مع الوحدات المحلية لضخ كميات من السلع و المواد الغذائية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا والتوسع في فتح منافذ بيع السلع الأساسية واللحوم البلدية بأسعار مخفضة بما يلبى كافة احتياجات المواطنين ويخفف عن كاهلهم، إلى جانب تكثيف الحملات التموينية لمنع الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق والمحلات العامة والتجارية ومحطات المواد البترولية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقدم محافظ المنيا التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، مؤكداً على مدى اعتزاز جموع الشعب المصري وتقديره لما قدمه للوطن وللمواطنين من انجازات عظيمة من أجل النهوض بمصر، كما وجه الشكر للمواطنين على المشاركة الفعالة بأعداد غير مسبوقة أثناء العملية الانتخابية مما يدل على وعي وإدراك الشعب، ووقوفه صفا واحدا في مواجهة كافة التحديات على الصعيدين الدولي والمحلي، واستكمال مسيرة التنمية الشاملة.