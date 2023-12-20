فرص عمل جديدة برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه في الإسماعيلية

أعلنت مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء عن فرص جديدة ووظائف في عدد من الشركات والمصانع بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية برواتب مختلفة بحسب الخبرة للجنسين من الشباب والفتيات.

وقال بيان رسمي لوزارة العمل إن الإعلان عن فرص العمل في المحافظات تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص بينها الإسماعيلية يستهدف استلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وظائف الإسماعيلية

وتشمل فرص العمل ووظائف الإسماعيلية، التواصل مع شركة الأمير للحراسة والأمن براتب 3 آلاف جنيه لكل من أفراد الأمن وعمال المخازن، لحملة المؤهلات المتوسطة علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي علي الرقم التالي 01283612928.

فرص العمل في الإسماعيلية

كما تضمنت فرص العمل فرصة في مصنع جيد تكستايل في المنطقة الصناعية لما يقرب من 150 عامل وفني من الجنسين، لحملة المؤهلات المتوسطة براتب يحدد في المقابلة الشخصية علي أن يتم التواصل علي الرقم 01224877773.

وتضمنت 10 فرص للعمل في الشركة الدولية للخدمات البريدية ومقرها بأرض الجمعيات في مدينة الإسماعيلية، لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه على أن يتم الاتصال علي الرقم التالي 01204024383.