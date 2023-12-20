مجلس تنمية المرأة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ مجلس تنمية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، ليتولى رئاسة البلاد لفترة رئاسية لمدة 6 سنوات مقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي عقدته جمهورية مصر العربية، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة.

وأكد المجلس في بيانه، أهمية دعم تمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات، مشيرا إلى الدور الهام الذي يلعبه الرئيس السيسي في دعم المرأة المصرية.

وبعث المجلس برسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي على دعمه ورعايته لمنظمة تنمية المرأة بدول منظمة التعاون الإسلامي.