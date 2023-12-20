«الحرية المصري»: تأكيد الرئيس السيسي استمرار الحوار الوطني إثراء للحياة السياسية

أكد حزب «الحرية المصري»، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على استكمال جلسات الحوار الوطني، تأكيد على استكمال المرحلة السياسية التي شهدتها البلاد والتي أسهمت في إثراء الحياة السياسية وإحداث حالة من التشاور الفكري والمجتمعي، وبدت ملامحها على أرض الواقع بالمشاركة الانتخابية والأرقام غير المسبوقة.

أضاف الحزب في بيان، أن الحوار الوطني حرك المياه الراكدة في الحياة السياسية، وأعلنت الأحزاب السياسية رؤيتها بشأن عدد من القضايا وقدمت مقترحاتها، وهو ما تقبلته إدارة الحوار وجرى رفع المقترحات إلى رئاسة الجمهورية ثم أصدر الرئيس توجيهاته لتنفيذ المقترحات حول عدد من مقترحات، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المقترحات.

أشار الحزب، إلى أنه تقدم بعدد من المقترحات حول عدد من المحاور التي جرى الإعلان عنها سواء في الجانب الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، وجرى الأخذ بها، وسيجري الإعداد للمرحلة المقبلة بعدد من المقترحات والتوصيات التي سوف يقدمها ممثلو الحزب بالحوار الوطني.