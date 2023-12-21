«أوقاف» مرسى مطروح تنظم قافلة دعوية لواحة الجارة

قاد فضيلة الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أول قافلة دعوية لواحة الجارة 300 كم جنوب مرسى مطروح في عمق الصحراء الغربية بحضور محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة ورئيس الواحة سعيد محمد وعمدة الواحة جبريل حمزة، وضمت القافلة الشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة والشيخ محمد منصور مدير إدارة سيوة والشيخ جمعة محمد بحيري والشيخ محمود فتحي محمد.

قافلة واحة الجارة أم الصغير

وقال وكيل أوقاف مطروح إن القافلة بدأت نشاطها بلقاء مشترك بين أبناء واحة الجارة أم الصغير أولاد وفتيات، تناولت إنشاد الشعر، ومسرحية إبداعية عن الالتزام بقيم المجتمع وأصالته.

الإيجابية والمسؤولية والإحسان للناس

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح علي أهمية التربية القائمة على يقظة الضمير والوصل بالله وتربية الأبناء على الإيجابية والمسؤولية والإحسان إلى الناس والتواضع لهم مع احترام الكبير، والتأكيد على أمانة الكلمة وسط تجاوب كبير من الأطفال، متحدثاً عن امتداد شرايين التنمية للمناطق النائية التي تهتم بتوفير حياة كريمة للمواطن، وإنشاء الصروح العلمية بواحة الجارة التي تبني الإنسان الذي يحمل هموم وقضايا الوطن، وتوزيع جوائز قيمة على الطلاب المشاركين في الأنشطة الإبداعية بالمدرسة وأثناء اللقاء وخاصة حفظة القرآن الكريم.

درس علمي للنساء والأطفال

وجرى تخصيص درس علمي للنساء والأطفال للرد على أسئلتهم وحثهم على مواصلة العلم والتعلم وبين لهم وكيل وزارة الأوقاف مدى تكريم الله للمرأة ورفْعِهِ لشأنها، وخلاله أعلن فضيلة الشيخ عن مسابقة القرآن الكريم خاصة لأهالي الواحة من البنين والبنات بجوائز قدرها خمسين ألف جنيه لمن يحفظ القرآن أو نصفه أو ربعه، كما عقد لقاء بمسجد أم الصغير تناول أعضاء القافلة فيه قيمة العمل والبناء والتنمية والحث على توسيع رقعة الأرض الزراعية مستدلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا قَامَت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها»، وقبل المغادرة قامت القافلة بزيارة شاعر الواحة وخطيبها الشيخ أحمد بركة وأحد موظفي الأوقاف السابقين تكريما له على رحلته الدعوية والأدبية لما يقارب الثمانين عاما.