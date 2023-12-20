متحدث «الوزراء»: أزمة السكر تحظى بأولوية قصوى لدى رئيس الحكومة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن آخر تطورات مباحثات الدولة، مع صندوق النقد الدولي، وإجراءات الدولة لحل أزمة السكر.

عملية المشاورات مع صندوق النقد مستمرة

أكد متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن عملية المشاورات مع صندوق النقد مستمرة، وتستهدف وضع إطار زمني جديد، مردفا أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل في وقتها، حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم.

أزمة السكر تحظى بأولوية قصوى

وفيما يتعلق بأزمة السكر، شدد متحدث الوزراء، أن أزمة السكر تحظى بأولوية قصوى لدى رئيس الوزراء، ومتابعة يوميا مع الوزراء المعنيين.

وأشار إلى أن وزير التموين، أكد اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن وزارة التموين تتعامل بصورة جدية مع أزمة السكر، موضحا أن التموين ضخت 245 ألف طن في الأسواق الأيام الماضية، ما ساهم في حلحلة الأزمة، وسيتم ضخ كميات كبيرة الفترة المقبلة.