«التموين» تبشر المواطنين: انفراجة في أزمة السكر قريبا.. والضخ بكميات كبيرة

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود انفراجة في أزمة السكر قريبا، وأن الوزارة مستمرة في ضخ كميات كبيرة في الأسواق.

وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد حاليا في مقر الحكومة بالعاصمة الادارية الجديدة، أن الأيام الماضية شهدت ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، إذ جرى حتى الآن ضخ 245 ألف طن في الأسواق، ما أسهم في بدء حل المشكلة، وتباعا ستستقر الأسواق.

انخفاض سعر السكر عالميا

وأضاف: «لدينا احتياطي كبير في المحافظات حاليا، ونحن مستمرون في ضخ كميات كبيرة، خاصةً أن أول يناير المقبل سيبدأ موسم قصب السكر، وسيزيد الإنتاج بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن سعر السكر عالميا بدأ في الانخفاض أيضا، وهذا مؤشر جيد».

ضخ كميات كبيرة في الأسواق

وتابع: «هناك تعاون كبير من الوزارات المعنية لحل هذه المشكلة، وهناك انفراجة كبيرة في مشكلة السكر، وسنستمر في الضخ بكميات كبيرة».