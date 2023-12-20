فصائل غزة: تدمير 41 آلية وقتل 25 جنديا بجيش الاحتلال الإسرائيلي في 3 أيام

كشف ناطق باسم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تدمير41 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كلي أو جزئي، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى قتل 25 جندياً، وإصابة عشرات آخرين من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب تليفزيون فلسطين.

نجاحات حققتها الفصائل الفلسطينية

وأشار الناطق الفلسطيني إلى أن فصائل المقاومة في غزة هاجمت تل أبيب برشقات صاروخية، كما أطلقت عدة صواريخ باتجاه مستعمرة «كريات شمونة»، فيما استطاع مقاتلو الفصائل قنص أحد الجنود الإسرائيليين، بجانب تفخيخ نفقين ومنزل وتفجيرهم في جنود الاحتلال.

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة

في الغضون، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفع إلى ما يقرب من 20 ألف شهيد، منهم 8000 طفل، و6200 امرأة، إضافة إلى 52600 جريح.

وجرى اليوم الأربعاء، انتشال شهيدين وعشرات الإصابات بعد استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لمركز بجانب المستشفى الكويتي بمدينة رفح، في جنوب قطاع غزة، بـ5 صواريخ، في الوقت الذي واصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مواقع في جنوب لبنان.