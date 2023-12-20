مديرية العمل بالدقهلية تعلن عن وظائف جديدة برواتب مجزية.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية العمل في محافظة الدقهلية، عن حاجتها لموظفين في عدد من الشركات بالمحافظة التي توفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة واستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلنة وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عنها بجانب تنظيم ملتقيات توظيف بالدقهلية.

خريطة وظائف مديرية العمل بالدقهلية

تستعرض «الوطن» لقرائها وللراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلن عنها من قبل مديرية العمل في محافظة الدقهلية وعن أماكنها وشروطها والرواتب وكيفية المقابلة كالاتي:

- شركة سبيد العالمية للتجارة

المكان: تقسيم 6 أكتوبر- مدينة المنصورة- محافظة الدقهلية

المدير المسؤول: محمد عبد القادر

الهاتف المحمول : 01099912583

الوظائف المطلوبة: عدد 10 محصلين، 15 مندوب مبيعات، 10 سائقين درجة أولى وثانية

شروط اللحاق بالوظيفة: مؤهل عال - متوسط

الراتب: 3500 - 4500

السن: 35 -45 عاما

- شركة شومان للبلاستيك

مكان الوظيفة: مدينة جمصة - محافظة الدقهلية

المدير المسؤول: محمد أحمد

الهاتف المحمول: 01002078874

الوظائف المطلوبة: 3 مهندسين ميكانيكا، براتب 3200 - 4000 جنيه

5 فني صناعي من الجنسين، براتب 3000 جنيه

السن: 28 - 30 سنة

المتابعة حتى استلام الوظيفة بالدقهلية

ووجهت مديرية العمل بالدقهلية في بيان لها، بالمتابعة حتى استلام الوظيفة المعلن عنها والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.