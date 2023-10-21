مديرية العمل بالدقهلية تعلن توافر وظائف جديدة.. اعرف الشروط
كتب:
ريهام مصطفى
03:43 م | السبت 21 أكتوبر 2023
وظائف شاغرة بالدقهلية
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية توفير وظائف في عدد من الشركات والمصانع بمدينة المنصورة، ضمن النشرة القومية للتوظيف في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات الوزارة بالمحافظات التي تستقبل طلبات راغبي العمل، وترشحهم لهذه الوظائف المُعلن عنها.
خريطة وظائف مديرية العمل بالدقهلية
وتستعرض «الوطن» لقرائها وظائف مديرية العمل بالدقهلية، والرواتب الخاصة بها، والتخصصات والشروط وأماكن العمل والمقابلات في الشركة، وهي كالتالي:
المكان: تقسيم أكتوبر، مدينة المنصورة، محافظة الدقهلية
الهاتف: 01099912583
الرقم التأميني: 2449294
الوظائف المطلوبة: 5 محصلين و8 مندوبي مبيعات و7 سائقين درجة ثانية.
الشروط:
مؤهل عالي- متوسط
السن: 30-45
الراتب: 3500-4500 جنيه
تكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف
كما كشفت مديرية العمل بالدقهلية في بيانها عن تكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير يفيد باستلام راغب العمل.