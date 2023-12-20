فرص عمل بالعاشر من رمضان لأهالي الشرقية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الشرقية عبر بيان لها عن فرص عمل لأبناء المحافظة، بوجودها ضمن 14 محافظة من المحافظات التي بها فرص عمل بإجمالي 4082 فرصة.

وأشارت مديرية العمل بالشرقية إلى توافر فرص عمل لذوي الهمم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وذلك لدمجهم في سوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم، والتي تعد دعوة للشباب للعمل الحر والتأهيل على سوق العمل.

راتب يبدأ من 3 آلاف جنيه

أوضحت مديرية العمل بالشرقية أن الوزارة تتابع وتتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع تأكيدها على توافر فرص عمل لأبناء الشرقية ضمن بعض المحافظات بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتتوافر فرص العمل في عدد 35 شركة موزعة بالمحافظات منها محافظة الشرقية والتي لها نصيب في فرص العمل، برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه هذا بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.

شركة القاهرة لاستخلاص الزيوت بالعاشر من رمضان

أوضحت مديرية العمل عن وجود فرص عمل بالعاشر من رمضان بشركة القاهرة لإنتاج واستخلاص الزيوت، والكائن عنوانها بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان في الشرقية، مشيرة إلى شروط العمل بأن يكون المتقدم للوظيفة فئته العمرية تتراوح ما بين 18 وحتى 40 سنة، ولا يشترط مؤهل.