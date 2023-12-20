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أستاذ فيروسات: طفرة بالبروتين الرئيسي لمتحور كورونا الجديد سبب انتشاره

كتب:

هاجر عمر
09:54 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
متحور JN. 1

متحور JN. 1

قال الدكتور محمد أحمد علي أستاذ فيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيفه مثيرا للاهتمام، ناتج عن تحور الفيروس الرئيسي، إذ إن الفيروسات تظهر بشكل معين، وعندما تتكاثر وتنسخ نفسها أكثر من مرة «العوائل»، تبدأ حدوث بعض الطفرات بها.

الطفرات تغير من سلوك الفيروس

وأضاف «علي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، أن الطفرات التي تحدث بالفيروس، تغير من سلوكه، كون الطفرات ينتج عنها ظهور سلالة جديدة، وهو ما يستوجب من الجهات البحثية دراستها، للتعرف على مدى انتشارها، وشدة أعراضها، ومدى استجابتها إلى اللقاح المتاح والمتوفر، ومدى اكتشافه بطرق التشخيص التقليدية، لتقييم الأمر كاملا.

طفرة بالبروتين الرئيسي

وأردف المتحور الجديد JN. 1 منبثق من متحور أوميكرون، لكن المتحور الجديد حدث به طفرة بالبروتين الرئيسي جعله واسع الانتشار بشكل كبير، لافتا إلى أن التقديرات الأولى للمتحور الجديد منخفضة.

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