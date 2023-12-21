وظائف أعلنت عنها وزارة العمل في 14 محافظة بينها بورسعيد

أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل متاحة في 14 محافظة منها محافظة بورسعيد، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.

وأوضحت وزارة العمل أنها تلقت طلبات من 35 شركة قطاع خاص في 14 محافظة لديها 4082 وظيفة متوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم»، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلاً عن التأمين الصحي.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

الوظائف المطلوبة في محافظة بورسعيد

وصرحت وزارة العمل بأن الوظائف في شركة البلبولة للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والتى تحمل الرقم التأميني 3342544 أنها بحاجة إلى 4 فني صيانة بمرتب 4000 جنيه و20 عامل خياطة بمرتب 3700 جنيه وكذلك براتب 3000 جنيه.

شروط التقديم للوظائف المطلوبة ببورسعيد

وصرحت وزارة القوى العاملة أن شروط التقديم للوظائف المطلوبة في محافظة بورسعيد عن طريق التواصل مع المدير المسئول أسماء أحمد من خلال رقم الهاتف 01226760114.

ويشترط في فنى الصيانة أن يكون لديه خبرة 3 سنوات

وعامل خياطة أن يكون حاصل على مؤهل متوسط والسن من 25 إلى 40 سنة