12 عضوا والنقيب يرحلون عن مجلس «الأطباء البيطريين» مارس المقبل

تجري نقابة الأطباء البيطريين انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب العام الدكتور خالد سليم، ونصف أعضاء المجلس، وهم أعضاء مجلس النقابة فوق السن كل من الدكتورة نبيلة البطراوي، والدكتور محمد سيف عفيفي، والدكتورة شيرين زكي، وعلى مقاعد عضوية المجلس تحت السن لكل من الدكتور محمد شفيق والدكتور ياسمين أبو الخير والدكتور أحمد طنطاوي.

انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين

كما ستجرى انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين على مقعد عضوية مجلس النقابة عن قطاع القاهرة والجيزة والذي كان يتقلده الدكتور محمد أشرف وعضوية الدكتور أيمن حلمي عن قطاع شمال الصعيد، والدكتور أحمد خيري عن جنوب الصعيد والدكتور محمد مبروك عن وسط الدلتا والدكتور أحمد البنداري عن غرب الدلتا، والدكتور محمد حجازي شرق الدلتا.

وكانت قد فتحت النقابة باب تلقي طلبات الترشح للنقابة العامة للأطباء البيطريين يوم الأحد الماضي، وتستمر حتى يوم 27 ديسمبر الجاري، وبلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم يدويا للنقابة حتى اليوم الثالث 40 عضوا.

ومن المقرر أن تعلن النقابة الكشوف الأولية للمرشحين ثم إعلان موعد إجراء الانتخابات وتلقي طلبات الطعون على المرشحين وباقي إجراءات إتمام العملية الانتخابية لاحقا بحد أقصى أن يتم إجراء الانتخابات في شهر مارس المقبل وفقا لقانون النقابة.