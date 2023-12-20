رد غير متوقع من فصائل غزة على طلب إسرائيلي لصفقة تبادل محتجزين.. ماذا قالت؟

شهدت الساعات الأخيرة تزايد وتيرة الأخبار المتداولة عن صفقة تبادل محتجزين محتملة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد إعلان وسائل إعلامية عبرية أن حكومة الحرب الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، على استعداد لتقديم «تنازلات كبيرة»، مقابل إتمام هذه الصفقة المحتملة.

«تنازلات» إسرائيل لعقد صفقة تبادل محتجزين

وبينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي على استعداد لتقديم «تنازلات» كبيرة مقابل إتمام صفقة تبادل المحتجزين، أشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إلى أن ملامح الاتفاقية كالآتي: «فترة هدنة مؤقتة لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر، على أن يتم الإفراج عن عدد من الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد، بالإضافة إلى السماح بدخول كميات أكبر من المساعدات، وانسحاب جزئي من بعض المناطق في قطاع غزة، وذلك مقابل إطلاق سراح ما بين 30 إلى 40 من المحتجزين الإسرائيليين من كبار السن والسيدات».

الفصائل الفلسطينية ترفض اقتراح إسرائيل

وبحسب الصحيفة العبرية فإن الفصائل الفلسطينية رفضت أي مناقشات أو مفاوضات لوجود صفقة لتبادل المحتجزين في قطاع غزة، إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار، وليس فقط هدنة مؤقتة، وانسحاب كامل قوات الاحتلال من القطاع.

وذكرت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر فلسطينية، أن إسرائيل تحاول أن تستجدي الوسطاء منذ عدة أيام، للتوسط مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، للموافقة على الصفقة، وهو ما لم يتم إلا بوقف كامل لإطلاق النار.