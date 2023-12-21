«زراعة كفر الشيخ»: تسجيل محاضرات المدارس الحقلية لتحقيق أكبر استفادة للفلاحين

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، عن السماح للدارسين بالمدارس الحقلية بتسجيل محاضرات الندوات الإرشادية عبر الموبايل الخاص بكل مزارع، لمراجعة ما يتم شرحه أولًا بأول، وتحقيق أكبر استفادة من نصائح قسم الإرشاد الزراعي التابع للمديرية.

طرق للتواتصل مع المزارعين

وأوضح «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدارس الحقلية، يتم شرح بها العديد من البرامج منها، طرق إزالة الحشائش الضارة بالمحاصيل عبر المبيدات، وكذلك طرق الري، ورش المحاصيل، وطرق التعامل مع المحاصيل في حالة تقلبات الظواهر الحوية، علاوة علي التواصل مع الدارسين عبر وسائل التواصل «الواتس أب»، والتي من شأنها تساهم في زيادة الإنتاجية للمحاصيل مثل القمح، والفول، والشعير، والكتان، والبنجر، وجميع أنواع الخضروات، والموالح.

3300 دارس بالمدارس الحقلية

وأشار إلى أن أعداد الدارسين بالمدارس الحقلية، في محافظة كفر الشيخ، تشهد تزايد مستمر، حيث بلغ عددهم نحو 3300 دارس ودراسة، حيث تتراوح فترة الدراسة على مدار 6 أشهر.