حملات مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة في أحياء بورسعيد

شهدت أحياء محافظة بورسعيد، مساء اليوم، حملات مكبرة لصيانة وإصلاح الأعطال بأعمدة الإضاءة العامة، وذلك في عدد من المناطق.

وذكرت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ في بورسعيد، أنها تابعت أعمال الفريق الميداني لإدارة الكهرباء لأعمال الصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة بالمنطقة السادسة وعدد من المناطق بحي المناخ.

وأوضحت رئيس حي المناخ، أن ذلك يأتي ضمن خطة الحي بالمرور الدوري للتأكد من تأمين أعمدة الإنارة العامة بكل مناطق وشوارع الحي على مدار العام، حتى لا يمثل خطورة على حياة المواطنين، وفي إطار خطة الصيانة الشاملة لأعمدة الإضاءة وولاعات التغذية وإصلاح الأعطال بنطاق الحي.

صيانة دورية لأعمدة الكهرباء

وقال المهندس وليد الدعدع، رئيس حي العرب، إن الحي نظم حملة مكبرة لأعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة.

وأكد رئيس حي العرب، استمرار جهود إدارة الكهرباء بالحي لإصلاح وصيانة الإنارة العامة في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن إدارة الكهرباء تابعت عملية الصيانة الدورية واليومية وتأمين أعمدة الإنارة والوصلات الداخلية للأعمدة، وعزلها عزلا جيدا وإغلاق أبواب الأعمدة، وإحكام غلقها حفاظا على سلامة المواطنين بمنطقة الكويت بنطاق الحي.