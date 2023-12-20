وزير قطاع الأعمال: رصدنا 150 مليون دولار لتطوير الفنادق

كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل مشاركة القطاع الخاص للحكومة، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء اليوم.

وأشار «عصمت» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه جرى عرض برنامج الطروحات على كثير من الشركات الخاصة، وفق عوامل كثيرة، وعلى رأسها الخبرة والإجادة في العمل.

وحول اختيار مجموعة هشام طلعت مصطفى لإدارة وتشغيل 7 فنادق حكومية، أوضح وزير قطاع الأعمال، أنه جر وفق خطة مستقبلية وتقييم مستقبلي، متعلق بالشق الفني والمالي، على أساس الخبرات المتراكمة، والنجاحات التي تحققت في المجال.

وعلق محمود عصمت قائلا: تم رصد 150 مليون دولار لتطوير الفنادق، وجزء منها يحتاج تطوير شامل، والبعض صيانة معتادة فقط، معلنا أنه حال زيادة الأرقام عن 150، يتولى المستثمر باقي التكلفة عن طريق رأس مال الشركة، ويكتتب عن طريق الصندوق.

وبشأن موعد تطوير للفنادق، استكمل: سيتم وفق جدول زمني حتى لا يحدث عملية توقف للفندق خلال عملية التشغيل.