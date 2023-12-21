الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 38 أسيرا فلسطينيا قرب حاجز الجبعة

ذكرت وكالة أنباء معا أن سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي، أفرجت عن 38 أسيرًا قرب حاجز الجبعة بالقرب من بلدة صوريف غرب الخليل.

الإفراج عن الأسرى

بدوره، أشار غسان أبو فارة المشرف على استقبالهم، إلى أن الأسرى كان معظمهم من مدن شمال الضفة وقد استقبلتهم حركة فتح وبلدية مدينة صوريف، لافتا إلى أن الإفراج عند الجبعة يتم للمرة الثانية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر.