رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 38 أسيرا فلسطينيا قرب حاجز الجبعة

كتب:

عمرو حسني
12:17 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
أسرى فلسطينين

أسرى فلسطينين

ذكرت وكالة أنباء معا أن سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي، أفرجت عن 38 أسيرًا قرب حاجز الجبعة بالقرب من بلدة صوريف غرب الخليل.

الإفراج عن الأسرى

بدوره، أشار غسان أبو فارة المشرف على استقبالهم، إلى أن الأسرى كان معظمهم من مدن شمال الضفة وقد استقبلتهم حركة فتح وبلدية مدينة صوريف، لافتا إلى أن الإفراج عند الجبعة يتم للمرة الثانية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر.

اقرأ المزيد:

إلهام شاهين على ريد كاربت فيلم «المعزة»: «كلنا زعلانين على فلسطين»

دعم فلسطين سبب اعتقاله.. من هو مدرس التاريخ الإسرائيلي مائير باروشين؟

تفاصيل أزمة يوسف عطال بسبب دعم فلسطين.. النيابة الفرنسية تطالب بحبسه

كنائس فلسطين تتزين لاستقبال عيد الميلاد المجيد رغم الاحتلال.. صلوات ودعوات
بقلم عمرو حسني