إلهام شاهين على ريد كاربت فيلم «المعزة»: «كلنا زعلانين على فلسطين»

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على حضور ريد كاربت فيلم «المعزة» المعروض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، وذلك بفستان باللون الأسود.

إلهام شاهين تدعم الفلسطينيين

وقالت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تعليقا على ارتدائها فستانا باللون الأسود، إن ما داخل الفنان يظهر عليه، و«أنا بداخلي غضب وحزن شديد على ما يحدث لإخواتنا في فلسطين».

وتابعت شاهين قائلة: «كلنا زعلانين من اللي بيحصل في فلسطين، مينفعش نعمل غير كدا ونعبر عن حزننا من اللي بيحصل واعتراضنا».

أبطال الفيلم

وانطلقت مساء الليلة، ريد كاربت فيلم المعزة، والذي يشارك في فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة، بحضور أبطاله وعدد من الفنانين من بينهم هشام عاشور، وهو ضيف شرف بالأحداث، بالإضافة للفنان أحمد مجدي.