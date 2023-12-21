فيديو جديد يكشف تخبط جيش الاحتلال.. قصف عشوائي لمستوطنة بداخلها محتجزون إسرائيليون

كشفت القناة 12 العبرية عن فيديو لمستوطنة «بئيري» الإسرائيلية التي تعرضت لقصف عشوائي على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى بعد حدوث عملية «طوفان الأقصى» على يد الفصائل الفلسطينية.

اشتعال النيران

وذكر التقرير المذاع على الفضائية العبرية صوت التسجيل الذي قيل فيه: «إنى أرى أعمدة دخان تتصاعد في الجزء الشمالي من بئيري للمرة الأولى منذ السابع من أكتوبر تتاح لنا الفرصة لرؤية تراجيديا ما حدث في بئيري من الأعلى، كما عاشتها القوات وسكان المستوطنة، وعند الساعة 16:40 مساء بعد أكثر من 9 ساعات من اقتحام مئات الأشخاص من الفصائل الفلسطينية المستوطنة، فقد اشتعلت النيران في أحياء كاملة داخل المستوطنة، وكشف الفيديو عن مستوى القتال وعدد الأفراد من الفصائل الذين سيطروا على المستوطنة ولم يترفقوا بـ 15 رهينة في المنزل حيث تم إطلاق القصف بطريقة عشوائية».

تغطية صحفية تفاصيل جديدة.. مترجم: دبابة إســرائـيـلـيـة قصفت أســرى إســرائـيـلـيـيـن أثناء احتجازهم داخل مـســتـوطـنـة "بئيري" في 7 أكـ.ـتوبر. pic.twitter.com/3DwqiJT4T1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 20, 2023

تخبط في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وبيّن التقرير أنه تواجد 500 جندي الخارج ومعهم كلاب ومدرعات، وكان هناك حريق والجيش لم ينقذ الأشخاص الذين تعرضوا للحريق بعد ساعات من وقوع السبت الأسود على إسرائيل، وذكر التقرير أنه سيتم التحقيق في الواقعة لكن هذا لم يحدث حتى الآن.