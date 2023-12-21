محمد عادل إمام يروج لفيلم أبو نسب: حاليا بجميع سينمات مصر

روَّج الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لفيلمه الجديد أبو نسب والذي يشاركه في البطولة ياسمين صبري.

ونشر إمام البوستر الدعائي للفيلم معلقا: «توكلنا على الله حالياً أبو نسب في جميع سينمات مصر إن شاء الله يعجبكم».

عرض فيلم أبو نسب في جميع أنحاء العالم

وكشف الفنان محمد عادل إمام منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مواعيد عرض فيلم أبو نسب في جميع أنحاء العالم، إذ يتم عرض الفيلم في مصر يوم 21 ديسمبر ويوم 28 ديسمبر في الكويت والسعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين وتونس والعراق والأردن والبحرين ولبنان وسوريا والمغرب وليبيا والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورج، أما يوم 29 ديسمير فيتم عرض الفيلم في أمريكا وكندا وبريطانيا والنرويج وأيرلندا وهولندا، ويتم عرض الفيلم في 4 يناير بألمانيا والسويد وسويسرا والدنمارك واليونان، وفي 11 يناير في أستراليا ونيوزيلندا والدنمارك وفنلندا.

أبطال فيلم أبو نسب

ويضم فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام، عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.