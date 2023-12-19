محمد عادل إمام يحتفل بالعرض الخاص لفيلم «أبو نسب» الخميس المقبل

يحتفل أبطال وصُنّاع فيلم «أبو نسب» بطولة الفنان محمد عادل إمام، بالعرض الخاص للفيلم، يوم الخميس المُقبل، في إحدى دور العرض، بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ويُعرض فيلم أبو نسب، في دور العرض المصرية اعتبارًا من يوم 21 ديسمبر الجاري، ليفتتح مبكرًا موسم أفلام رأس السنة الجديدة، وذلك بعدما تقرر تأجيله أكثر من مرة، حيث كان مُقررًا له عرضه في أغسطس الماضي.

فيلم «أبو نسب» من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، هالة فاخر، وفاء عامر، محمد لطفى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار واخراج رامي إمام.

فريق عمل الفيلم

ويجمع فيلم أبو نسب محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي «جحيم في الهند» عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و«ليلة هنا وسرور» عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

وفي سياق آخر، بدأ الفنان محمد عادل إمام قبل أيام، تصوير فيلمه الجديد «شمس الزناتي» مع مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، وهو من إخراج عمرو سلامة.